Ella與木星選手們合照。（野火娛樂提供）

Ella拿著選手送的木星團服。（野火娛樂提供）

Ella（陳嘉樺）日前擔任選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》的導師，原子少年們面對第1次要與Ella老師合作表演，各個難掩緊張神情：「真的就是和女神一起唱歌跳舞，我到現在還是不敢相信！」

為了減輕大家的緊張感，Ella一進門就拉著10名成員團抱，替大家加油打氣，她開玩笑說：「我是很想一個一個抱啦，但我怕網友說我是阿姨吃豆腐！」而表演舞蹈中有許多貼身動作，選手害羞到動作僵硬，Ella搞笑抓住選手大力搖晃說：「還不夠開！放開一點！我有老公都不擔心你怕什麼！」

Ella除了傳授舞台魅力外，也以專業歌手身分教選手如何把歌唱好。《原子少年》中較不擅長歌唱的選手，在Ella手把手教導下表現極佳，選手坦言：「沒想到我可以唱那麼好聽！」認真態度讓Ella捨不得離開，不顧超時2個多小時，仍堅持加碼一對一教學，直到滿意每個人的表現才放心收工。

Ella、坤達、周湯豪、田一德坐鎮導師的選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》將於17日晚8點於TVBS歡樂台、精彩台與LINE TV首播；22日起每周五晚間10點於中視播出。節目將80位選手分為8大行星，在不同的賽制下互相競爭，爭奪最後的出道機會。