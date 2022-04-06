根據PCMag《個人電腦雜誌》報導，烏克蘭數位轉型部副部長波尼亞科夫（Alexander Bornyakov）在受訪時表示，烏國已經安裝超過1萬個星鏈（Starlink）衛星天線，其中也包含被包圍的城市馬立波（Mariupol）與切爾尼戈夫（Chernihiv），將網路服務帶到烏克蘭各地。

在俄羅斯入侵烏克蘭之初，馬斯克（Elon Musk）就提供了旗下公司衛星「星鏈」來協助烏克蘭網路通信，確保烏不會因為民生設施攻擊而網路中斷，無法與外界聯繫。而也因星鏈衛星的支持，使烏軍可以使用網路遙控無人機對俄軍進行偵查甚至發動襲擊。

波尼亞科夫表示，烏軍一直在遭受重創的地區裝設天線，首要是提供軍隊和醫院。之後他們供給了一些公司，即使在戰爭期間，公司要工作的話也可以使用。他也誇讚星鏈服務，他說:「現在烏克蘭有數以千計的星鏈，它們被用於不同目的，即使是在戰區。而就我個人經驗而言，星鏈服務非常好。」

這凸顯出了SpaceX的星鏈系統如何快速的將網路服務帶到面臨危機的國家。星鏈是透過衛星向用戶提供網路服務，而不是地面的光纖網路。對於一般人而言，只需要一個天線就可以接收星鏈的衛星訊號。

上個月馬斯克提到了天線的安全風險，他警告星鏈天線可能會被俄軍攻擊。而波尼亞科夫則表示，天線非常微小，難以識別，他也認為俄軍能夠追蹤這些天線，他認為俄羅斯沒有意識到這項技術，且設備也沒法追蹤。

雖目前沒有任何證據顯示俄羅斯有駭進星鏈網路或用其布下陷阱。但他補充，也許事情會發生變化，因為這是戰爭。