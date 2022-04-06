金門現有受保護樹木51株，總兵署內的木棉王編號KM001。（李金生攝）

金門受保護樹木多為樹齡達100年以上的老樹，以榕樹、黃連木居多，另有木棉、龍眼、桄榔、雞蛋花等樹種。（李金生攝）

有「海上公園」之譽的金門，林木綠覆率約40％，縣府加強維護重要綠色資產，最近再公告受保護樹木51株，其中以百年以上老樹居多，希望這些陪伴鄉親走過風雨歲月的樹木，未來能得到更好的照顧和珍惜。

縣府依照森林法樹木保護專章規定，成立「金門縣受保護樹木審議會」，負責金門地區受保護樹木之認定、列管、廢止以及相關協調、爭議和重大違規事件處理，3月28日正式公告51株受保護樹木。

縣府說明，對金門鄉親而言，許多樹木不僅提供遮陰、防風的功能，更是鄉村聚落共同的記憶，此次由林務所遴選專業團隊，就原有列管樹木再次清查，經審議委員逐一審認後，共規畫51株受保護樹木，其中大多數為樹齡達100年以上的老樹，又以榕樹、黃連木居多，另有木棉、龍眼、桄榔、雞蛋花等樹種。

縣府強調，經公告受保護的樹木，與文化資產類似，若遇土地開發利用，以原地保留為原則，非經許可，不得任意砍伐、移植、修剪或以其他方式破壞。此次公告受保護樹木除由樹木所在之管理者維護外，後續林務所也將優先加強保護、定期健檢，以保護樹木生長環境，未來並規畫專屬網頁公布樹木現況。

有關金門受保護樹木的詳細資料將放置於金門縣林務所首頁-業務專區-金門縣受保護樹木提供查詢。鄉親如發現列管樹木有生長不良狀況，也可與林務所聯繫（082-352846）。