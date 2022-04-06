台中市梧棲童綜合醫院放射腫瘤科技術主任賴鵬安，8年前接觸攝影後就愛上鏡頭下所構築而成的景色，常常為捕捉畫面而苦候3-4小時。賴鵬安希望藉由美麗風景撫慰到院民眾身心靈，即日起至6月12日進行《台灣真的好漂亮》攝影個展，歡迎大家至醫院地下一樓轉角藝術空間欣賞。
賴鵬安從事放射師與醫學物理師工作逾30年，8年前接觸到攝影後，就愛上鏡頭下所構築而成的景色，開始興趣於到各地旅遊捕捉不同時刻瞬間。
因應各處花季時間，賴鵬安長途跋涉到現場等待最佳時刻，把稍縱即逝畫面捕捉下來，常常需等候3-4小時才能捕捉到最美的畫面，但也曾等了6小時卻都沒有滿意作品；不過無論攝影上是否有收穫，也都能從中得到旅遊的快樂，以及欣賞大自然的美景。
因為愛好攝影，賴鵬安幾乎全台各地都跑透透，邊拍邊玩，除了風景名勝、花季以外，擁有特殊景致的地方，也會在休假時間前往捕捉最美的畫面。對賴鵬安而言，攝影是他的休閒活動，也希望藉由這次展覽，將鏡頭下的美景分享給到院的病患與家屬，讓曾經去過的人重溫舊夢，沒去過的人則能認識當地的美，經由攝影作品來給予情境轉換，紓解身體的不適與緊繃的情緒。
《台灣真的好漂亮》攝影個展，展期即日起至6月12日止，民眾到童醫院梧棲院區都可至地下一樓轉角藝術空間參觀，再一次認識大自然神奇與台灣之美。
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