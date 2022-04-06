「哇！整個陽台的蔬菜都滿出來啦！」新上國小六年級教室小農在開學時種下的菜苗與種子，歷經了一個多月的生長，就在近期整個大爆發，遠遠看過去一片翠綠，與相距百公尺遠的百貨公司形成一幅有趣的圖像。師生開玩笑說：「希望有天我們種的蔬菜可以進軍百貨的超市販售，那一定超有成就感！」

新上國小推動食農教育已多年，至今仍延續並持續進化中，校學團隊也拿下不少食農相關獎項。這批被家長戲稱是「城市小農女」及「都市型農」的小六生，開學後在教室外的走廊農場種下各種萵苣、空心菜、蔥等，接著一群人在農田挖水道、蓋梯田，甚至女男比賽農田造景造橋，常常下課就看到一群人圍在走廊農田忙碌的務農著。

這些蔬菜都由學生自己種下，利用下課觀察、鋤草、鬆土並澆水，碰上營養午餐喝牛奶，這群學生就會到農田洗牛奶瓶，給蔬菜施「天然免費肥料」。為了讓澆水更便利更省時也環保，學生都愛主動挖「水道」，洗手時，水龍頭一開，水就會自動流到農田各處，各班還會互相觀摩彼此的水道工程與造景，然後再繼續進化改造，力求自己農田的水道最完善。而最近更有學生結合了國語課學到的梯田，在自己的農田裡蓋了一座小小的梯田，讓農田造景獨樹一格。

近期，蔬菜進入豐收季節，整個走廊農田一片綠油油，甚至生長大爆發，蔬菜都滿溢出整個花台，站在五樓的農田前看著自己種的蔬菜聲著著致麼肥美，學生都很興奮。姚榆庭說：「蔬菜豐收時，嘴角止不住的上揚，希望次次大豐收。」陳恩欣也說：「看著這些綠意盎然，親手種大的蔬菜們，突然覺得日前的施肥、鬆土等工作都值得了！」超愛挖水道的男生吳宇博說：「與城市菜園的距離，只有天天耕耘力，自然情，感恩心。」師生也高興的說，也許哪天自己種的蔬菜也能到百貨超市販售，那時一定要賣力喊叫行銷。

校長王彥嵓表示，學校像是大地主，也是免費供應商，提供這些小農們農田、肥料及菜苗，讓他們在教室就能當小農，體驗都市農夫之樂，看著孩子在種植豐收之外，還能額外發展出水道工程與農田造景，這些都讓食農教育有了更多的亮點，教育這樣玩，才是素養教學。