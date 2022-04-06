【Devolver Digital 新聞稿】世界知名的獨立遊戲發行商 Devolver Digital 今日宣布，由 Leonard Menchiari 和 Flying Wild Dog 共同開發的電影級動作冒險遊戲《幽冥旅程（Trek to Yomi）》將在台灣時間 5 月 6 日，於 PC、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series S/X 和 Xbox One 等平台正式上市！遊戲目前已在 Steam 上架且享有預購優惠，售價新台幣 340 元。

電影級美術呈現 日本武士動作冒險《幽冥旅程 Trek to Yomi》5/6 多平台發行

為了遵循與亡師之約，一位年輕的劍客，誓言保護他的家鄉和所愛免於受到威脅。面對肩上背負的所有悲劇及重責大任，孤單的武士將自己放逐在生與死的交界，誠實面對自己並作出前進中的每一個選擇。

在《幽冥旅程》裡，為熱愛動作類冒險、武士精神與日式風情的玩家們的玩家們提供了在修練劍道之餘，也能夠完全沉浸的、電影史詩般的絕美氣氛。在官方釋出的全新預告中，玩家們更能一窺主角 Hiroki（暫譯：弘紀）復仇之旅的起始點。

用電影般的美術呈現，帶領你回到日本封建時期，武士們，以劍交心吧！《幽冥旅程》預計於 5 月 6 日在多平台同步上市，想要獲得更多遊戲資訊，可以追蹤 遊戲官網、Devolver Digital (@devolverdigital) 和和開發團隊 Flying Wild Hog (@Flying_Wild_Hog) 、Leonard Menchiari (@LMenchiari) 的 twitter。目前遊戲已在 Steam 上架，預購享有 9 折優惠，售價新台幣 340 元。