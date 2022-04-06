陽明交通大學附設醫院在2015年起導入數位口腔醫療，今天（6日）宣布位於新民院區的「數位口腔重建中心」啟用、「特殊需求者牙科醫療服務示範中心」擴建，透過數位化流程讓假牙及補綴物的製作能夠更精密，也能讓病患有更好的就醫環境。

院方表示，陽明交大醫院有完整專科團隊，包括口腔顎面外科、特殊需求牙科、牙周病專科、牙髓病專科、齒顎矯正專科、兒童牙科、贋復牙科、家庭牙醫學科等，長年以來為蘭陽鄉親處理口腔醫療急、重、難症。

2015年起，陽明交大醫院導入數位口腔醫療，購入口內掃描機，2017年引進電腦輔助設計與製造系統，聘有專任牙技師負責數位製作，從2017年到去年底，已經累積超過3000顆假牙的設計與製作，牙齒的補綴物也能「一日完成」。

為提供民眾更好的醫療與服務，今天陽明交大醫院宣布，位於新民院區的「數位口腔重建中心」啟用，除了購置新型的醫療儀器、設備，也能利用數位傳輸，串接新民院區與蘭陽院區的資料，以提供多樣便捷的牙科治療。

新民院區在2015年就成立「特殊需求者牙科醫療服務示範中心」，經診間擴充、改善看診動線與優化候診區，加上剛成立的「數位口腔重建中心」，讓高科技的牙科治療，能與特殊需求者的牙科醫療服務接軌。

院方表示，蘭陽院區成立後，有四大中心的新民院區，以周全長期照護體系及健全弱勢醫療照護為主要責任，部分特殊需求者必須在全身麻醉下治療，數位化「一日完成」的流程也可減少治療風險與病患、家屬返診次數。