苗栗縣政府為感謝辛勤的衛生保健志工，尤其疫情期間協助防疫工作的推動，6日在三義鄉西湖渡假村辦理表揚大會暨健康嘉年華活動。

今年頒發10位績優個人獎及32位推動業務績優志工獎，衛生局長張蕊仙表示，衛生保健志願服務績優志工分為金、銀、銅質獎，其中金質獎得獎條件為服務年資滿3年，全年總服務時數達450小時以上。

銀質獎服務滿2年時數達300小時以上；銅質獎年資滿1年時數達200小時以上，對於能獲獎實屬不易，因此希望藉由表揚感謝默默行善的志工，並鼓勵更多民眾加入志工行列。

6日苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮夫人王慧珍、議員余文忠、徐筱菁、衛生局長張蕊仙等人，頒發獎座表揚42位獲獎的志工伙伴，感謝他們協助當地衛生所推動保健衛生及防疫業務，並對志工伙伴的熱心奉獻致上最高敬意。

苗栗縣長徐耀昌頒發績優個人及推動業務績優志工獎，共42位優秀志工不遺餘力推動衛生保健業務，同時也提醒鄉親，務必要持續做好衛生自主管理，縣府會持續與志工團隊齊心努力，守護苗栗鄉親的健康與生活環境。

其中，在卓蘭鎮衛生所服務的謝麗珠獲頒推動業務績優志工獎，她全年總服務時數588小時，為今年得獎志工中服務時數最高。

謝麗珠不僅積極配合推動各項衛生業務，參與關懷據點及社區講座，熱心協助長者學習，更於COVID-19疫情期間在所不辭，協助在餐廳、小吃店、市場及夜市等場所進行食品業者防疫宣導，並以志工經驗教導親友、鄰居如何落實防疫，將防疫觀念擴展至家庭及社區。她說，能夠這樣互相分享、幫助人群，是擔任志工最大的收穫。

縣長徐耀昌表示，縣內衛生志工團隊有32隊，共有918人，感謝所有志工夥伴除了平日忙於自我專業外，還能投入志工服務，苗栗縣在衛生單位及志工們的群策群力下，共同推動衛生保健相關工作，尤其志工們在疫情期間更是不辭辛勞地幫助醫療院所、衛生所防疫業務。

他說，近期疫情升溫，鄰近縣市陸續延燒，除了鄉親落實個人衛生自主管理以外，各單位也將持續投入專業做好防疫工作，防患未然以守護苗栗鄉親健康平安。