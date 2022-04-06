針對國民黨台北市議員羅智強宣布參選桃園市長，身兼中央選策會召集人的國民黨祕書長黃健庭下午親上火線說明，強調羅智強在桃園市長民調不僅輸給民進黨對手，也輸給黨內潛在候選人，同時未獲地方認同，選策會先前已排除羅智強的提名，未來會持續做民調，不排除用徵召民調最高、最具勝選的候選人參戰。

羅智強今天凌晨在臉書宣布參選桃園市長，上午旋即舉行記者會，強調「桃園人贏、國民黨贏、北北桃贏」，並表示有意參加國民黨初選，若透過機制覺得他不是最強，他會完全尊重，支持國民黨提名的候選人。

對此，國民黨祕書長黃健庭下午親自還原與羅智強溝通過程，他說，原表態參選台北市長的羅智強，由於民調無法贏過立委蔣萬安，黨中央基於保護羅智強的立場，一開始勸退羅參加台北市長初選，但黨中央對羅智強抱持其他希望，希望羅能有其他戰場。

黃健庭表示，初期羅智強表達有意角逐高雄市長，後來因家庭因素表態無意願，不過羅智強覺得一定要選，很快就轉戰到桃園表達參選桃園市長的意願，選策會這段期間徵詢桃園現任、前任立委，也依據幾波民調，比如最新民調顯示，羅智強輸給立委魯明哲，甚至也沒贏立委萬美玲，不過，黨中央現今未把前立委孫大千、陳學聖、吳志揚放入民調比較。

黃健庭說，經徵詢地方議員的看法，大都一面倒地認為羅智強很弱，因此在此情況下，「選策會基本上就已排除羅智強的提名」，當時他和羅智強說明，要選策會支持他的提名有點困難，因為除了地方反彈外，羅智強的民調也輸，且不只輸給民進黨對手，在黨內也輸。

黃健庭強調，布局年底縣市長選舉，國民黨訂定特別提名辦法，主要就是因為歷次初選造成黨內撕裂無法團結、民進黨易介入民調初選影響參考性，以及以桃園市長為例，初選不會涵蓋到此階段未明確表明意願者，或者表明沒有意願，但實際上非真正無意願者，因此黨中央會繼續做民調，納入所有可能人選，最後不排除用徵召提出提名人選。

面對期間傳出黨主席朱立倫威逼等情事，黃健庭說，他當面詢問朱立倫是否對羅智強說過「魚死網破」、「民調再強都不會提名你，就是不要你」等話，朱回答，「魚死網破」是引述資深媒體人黃暐翰的文章，以及無論是黨內民調或外界幾波民調，羅智強並非壓倒性勝利，且黨中央要設法化解地方反彈，自己親自拜託地方人士跟羅智強見面，但都被拒絕，試問在此情況下怎麼提名？

至於桃園市長提名期程，黃健庭說，若拖得太久，甚至舉辦初選，就會激化對立，造成後面收尾收拾更加困難，黨中央應不會拖太久，但希望有真實參考的依據。