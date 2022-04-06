行政院顧問鄭宏輝，被外界視為新竹市市長林智堅接班人。鄭經常與民眾分享新竹在地私房景點，鄭指出，新竹西門街天主教耶穌聖心堂，是全台唯一中國宮殿式迴廊與腰廊設計的教堂，還有全台最獨特的中式八角形聖體櫃，身在其中堪稱「中西文化的奇幻之旅」，讓人被震撼到無法形容。

鄭宏輝5日在臉書發文表示，西門街上綠色的八角屋頂，獨特的建築經常引發大家的好奇，其實那就是新竹市天主教耶穌聖心堂。

鄭宏輝指出，耶穌聖心堂興建於1970年，由三座大小不同的聖殿組成，主體建築為八角形的中式風格構造，紅磚、圓形拱門和玻璃門上畫著聖經故事的水墨畫，中式六角燈籠高掛，抬頭一看，天花板中心的大吊燈上寫著「忠孝仁愛信義和平」彷彿進到古裝劇，兩種不同文化共融共存在聖心堂，當下的震撼感無法形容。

不僅如此，鄭宏輝表示，教友說，中式風格的教堂在台灣不算少見，不過新竹聖心堂最特別的地方在於擁有全台唯一中國宮殿式設計的迴廊與腰廊，還有全台最獨特的中式八角形聖體櫃。鄭向大家推薦這棟位在西門街上的特色建築，一起「打開新竹」，來場中西文化的奇幻之旅。