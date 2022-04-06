大雪山國家森林遊樂區擁有全台近1／4種類的蕨類植物，圖為稀子蕨與他的不定芽。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

蕨類卷旋的幼葉-蕨類旋卷的幼葉宛如大地的問號。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

蕨類拓印創意DIY提袋。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

大雪山國家森林遊樂區擁有全台近1／4種類的蕨類植物，6日起至5月底，園區天天提供免費「蕨」對精彩導覽。東勢林管處指出，經由專業國家森林解說志工的帶領，觀察認識蕨類的千姿百態，並有DIY蕨類拓印創意提袋，力邀民眾感受大雪山的美源源不「蕨」。

大雪山國家森林遊樂區為中部地區具有中高海拔環境資源豐富的旅遊景點，區內至少有21科158種蕨類植物，其中台灣特有種及中高海拔才得見的蕨類如台灣瘤足蕨、台灣鱗毛蕨、大葉玉山茀蕨、川上氏擬鱗毛蕨，在園區內皆可常見，還有全世界只有在喜馬拉雅山東部及台灣中海拔可以看到的孑遺植物稀子蕨。

東勢林管處表示，稀子蕨以葉軸上長出小拳頭般的不定芽進行無性繁殖，是冰河時期殘留下來的模式，是少數具有特殊生殖方式之蕨類，民眾若想要進一步了解蕨類精彩世界，來大雪山森林遊樂區「蕨」對是首選。

東勢林區管理處指出，6日起至5月底，為讓遊客認識不一樣的大雪山生態，天天提供上下午各一場免費的蕨類生態導覽解說服務，每場名額20人，遊客可於上午9時30分或下午1時直接至遊客服務中心登記，在專業國家森林解說志工帶領下，進入大自然的蕨類教室，於導覽後可享100元優惠價參加蕨類創意提袋DIY活動，遊客可將喜愛的蕨類葉子拓印，帶回滿滿的記憶，參加DIY還可免費獲得限量生態徽章1枚，數量有限送完為止。

相關資訊可查詢：台灣山林悠遊網(https：／／recreation.forest.gov.tw)及東勢林區管理處官網( https：／／dongshih.forest.gov.tw)或電04-25877901大雪山國家森林遊樂區遊客中心。