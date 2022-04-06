胡潤研究院今（6日）發佈《2022胡潤全球房地產企業家榜》。榜單顯示，前十名上榜門檻為700億元（人民幣，下同），8位來自中國，其中香港首富長江實業94歲的李嘉誠以2050億元的財富成為全球房地產首富；恒基兆業94歲的李兆基以1700億元排名第二；碧桂園41歲的楊惠妍以1650億元排名第三。

根據榜單，全球前100名房地產企業家總財富4.2兆元，上榜門檻達175億元；中國以52位居首；其次是美國，有17位；英國以8位排名第三。

長江實業94歲的李嘉誠及其家族以2050億元的財富成為全球房地產首富，比去年減少3％。

根據榜單，57％房地產企業家以持有商用物業為主，43％以開發銷售物業為主。

過去一年，房地產企業家財富平均增長5％。其中，中國房地產企業家財富平均縮水3％，美國房地產企業家財富平均增長10％。

57位房地產企業家財富比去年增長，其中增長最多的是來自中國的會德豐76歲吳光正，增長了300億元；其次是美國Public Storage 60歲的Tamara Gustavson，增長了200億元。

36位房地產企業家財富比去年下降，其中中國占三分之二(24位)，財富下降最多的是恒大64歲的許家印，減少了1500億元。