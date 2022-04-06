客委會主委楊長鎮、苗栗縣副縣長鄧桂菊6日同來致祭追思徐驤。（謝明俊攝）

徐驤紀念公園設在頭份市濱江街，設有碑石詳細記載徐驤抗日義行。（謝明俊攝）

客委會主委楊長鎮建議另行擇地重建徐驤紀念公園。（謝明俊攝）

客委會主委楊長鎮、苗栗縣副縣長鄧桂菊6日同來致祭追思徐驤。（謝明俊攝）

清廷與日本簽訂馬關條約割讓台灣，1895年日人侵台戰爭開始，頭份在地仕紳徐驤組織抗日「田賦軍」，與日軍大戰12場戰役，一路往南敗退，最後在台南曾文溪畔殉國，至今127年。苗栗縣政府與頭份市公所、徐氏宗親會6日上午在頭份市徐驤紀念公園舉行追思會，客委會主委楊長鎮到場致祭，建議另擇地重建徐驤公園，以示敬重，縣府等將進一步研究可行性。

徐驤舊居在現今頭份市東興莊，也就是現代頭份人所稱的河背地區，徐家宗祠原也設在此地，但後因中港溪氾濫成災，河床改道，致使徐家伙房宗親所有的田地遭洪水沖壞，經過全體宗親開會決議，放棄頭份的田地，帶著祖先香火舉遷屏東，因此，目前徐驤的後代直系子孫都定居屏東，已有五代。

徐驤生於1858年的頭份，18歲時就中了秀才，也曾拜師學武，是個文武雙才的人物，在家鄉教書20年，至1895年得知日軍侵台，徐驤散盡家財，招募鄉親成立「田賦軍」，與姜紹祖的「敢字營」吳湯興的「新苗軍」組成聯軍，展開多達12場悲壯戰役，史稱「乙未戰爭」

徐驤等聯軍從1895年陽曆6月展開第1場桃園龍潭陂大戰，以游擊戰的方式與日軍展開血戰，但日軍的裝備遠勝義軍，徐驤等義軍一路敗退，當年10月底左右，在台南曾文溪畔遭到日軍圍攻，徐驤最後帶領數10名義軍作最後衝博，被日軍的機關砲掃射中彈，壯烈殉國。

為了紀念徐驤壯烈義行，前頭份鎮長陳永賢爭取客委會經費補助，將頭份市濱江街與高速公路間的狹長空地，興建徐驤紀念公園，園內設置碑石8座，細數徐驤抗日義行節略，包括世界徐氏宗親、中港溪徐宗宗親及屏東徐氏宗親會，每天清明節前後，都會到徐驤公園祭拜追思。

6日上午，苗栗縣政府、頭份市公所及徐氏宗親會舉辦徐驤追思會，客委會主委楊長鎮、苗栗縣副縣長鄧桂菊、頭份市長羅雪珠、行政院顧問徐定禎等到場致祭，由於有鄉親反映徐驤公園位處偏僻濱江街，道路狹窄，停車不便，市民少有利用公園活動，楊長鎮因而建議是否另擇地重建徐驤紀念公園，方便市民及民眾更容易接近了解徐驤事跡，目前選址地點包括頭份市尚順廣場旁的藝術公園預訂地，縣府與公所將研議可行性後決定。