苗栗縣政府文化觀光局向行政院客委會爭取3800百萬元，修復苗栗縣歷史建築「苗栗市田心謝氏陳留堂」，文觀局指出，未來空間將規劃做為文史典籍展示區、客家禮儀教學區等，也為苗栗市增添更多客家文化與觀光價值。

「苗栗市田心謝氏陳留堂」已有70餘年歷史，建築樣式融合客、日、洋之裝飾風格，見證日治中期各式工法及材料運用發展，格局、規模或木雕、彩瓷等裝修均具特色，且營建精細、匠心十足，極具文化藝術價值。

田心謝氏陳留堂其建築樣式為地方客家族群歷史脈絡印記，象徵福建汀州客家族群在台苗栗地區二次移民的重要歷史紀錄，見證地方自農村社會發展至都市化之變遷。

縣府2009年將其登錄為縣定歷史建築，不過建築惟年久失修、腐朽嚴重，恐有倒塌之虞，因此縣府啟動修復工程年，2019年動工修復，目前工程已完工。

苗縣府文觀局長林彥甫表示，苗栗市田心謝氏陳留堂修復完成，除保存謝氏族人祭祖的據點，未來空間將做為文史典籍展示區、客家文學微型圖書館、客家小學堂教室等功能使用，建置客語生活環境，推動客語教學及文化傳承。