台中市環保局完成公共場域足跡清消。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

疫情升溫，擋不住旅遊的腳步，台中市衛生局6日表示，台中市接獲外縣市確診3名個案台中足跡點，包括到清水區阿財米糕店、MITSUI OUTLET PARK台中港、西區大毅老爺行館、審計新村、新社莊園古堡等地，已通知業者完成清消作業，呼籲有足跡重疊民眾可至社篩站進行篩檢。

衛生局表示，今日接獲外縣市確診3名個案台中足跡點，包括4月1日清水區阿財米糕店、MITSUI OUTLET PARK台中港、西區大毅老爺行館、審計新村、冒煙的喬台中國美店、西區牛若丸和牛燒肉台中店、台中客運朝馬站，4月2日泰安服務區、星享道酒店；4月3日新社莊園古堡等。

衛生局長曾梓展說，統計至6日上午8時止，台中市已完成新冠疫苗622萬5787人次接種，其中第一劑接種245萬6562人、涵蓋率87.41％；第二劑接種231萬16人、涵蓋率82.20％；基礎加強劑接種3萬8402人、涵蓋率1.37％；第三劑(追加劑)接種1420805人、涵蓋率50.56％。

此外，為幫信眾完成跟隨大甲媽祖繞境的宗教心願，順利取得參加繞境資格，衛生局特派出行動防疫車，今起至4月8日止每天下午1時至3時於大甲區公所開設行動接種站，提供莫德納、高端及AZ三種疫苗，免預約、隨到隨打服務；另65歲以上長者及55歲以上原住民接種第1、2、3劑領取中央補助500元禮券措施將於4月10日截止。