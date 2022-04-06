原定5月完工的台北市萬華青年公宅二期，統包營造商驚傳跳票，讓下游包商求助無門，甚至傳出有高利貸找上門，工期進度受影響，原先9月交屋的目標也恐跳票。對此，北市都市發展局坦言，確實有跳票狀況，影響金額120萬元，但仍以今年底完工為目標。

萬華區青年社會住宅二期2020年曾傳出得標廠商豪昱營造有限公司驚傳跳票，資金不足，後續改由統包施工團隊為偉銓營造有限公司、唐葳科技股份有限公司、大宇建築師事務所，基地面積7271平方公尺，規畫興建地下3層、地上19層建築物，完工後可提供社會住宅518戶，房型分為一房型11.43坪326戶、二房型16.82~17.87坪140戶、三房型22.33坪52戶。

如今再傳出統包營造商跳票情形，都發局緊急介入了解。住宅工程科長魏國忠表示，偉銓營造確實有跳票狀況，主要原因是承接其他承攬案子，造成資金流動問題，以致影響青年二期兩家下游包商受影響，影響金額120萬元，會盡量確保下包的權益。

魏國忠說，目前工程進度約80％，未達表定86％，原預計今年9月交屋，目標一樣是今年底完成；後期工程主要是在機電工程，機電廠商唐葳科技有意願做完，他們將於一周內找繼受廠商，完成剩下約略20％的工程進度，希望讓衝擊達到最小。

北市議員鍾小平說，包商說法是跳了1億元，很多包商沒拿到錢而向他陳情，甚至前幾天有放高利貸兄弟跑來找他，疑似借高利貸周轉不靈，本來預計5月完工、9月入住，現在可能都沒辦法。