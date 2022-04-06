由日本女團HKT48出身的宮脇咲良，去年在南韓結束限定女團IZ*ONE為期2年半的團體活動後，她便與IZ*ONE另一名成員金采源一同加入HYBE娛樂旗下公司所打造的全新女團「LE SSERAFIM」，而近日也陸續在網路上公開主要成員，只是沒想到其中一名籌備成員Garam（김가람，暫譯金佳蘭）還沒出道就爆出「校園霸凌」引起網友熱議。

南韓「SOURCE MUSIC」所打造的全新女團LE SSERAFIM，即將於5月份正式出道，而主要成員也在近日一一公開。其中，今年才16歲的成員Garam，因擁有170公分的高䠷身材與清純甜美的臉蛋，而很快的受到網友矚目，但沒想到5日就在論壇上出現有關她校園霸凌同學以及太妹行徑的黑歷史。

一名網以日前在論壇上曬出Garam就讀國中時的照片，並透露她經常欺負同學及後輩，如果後輩不主動跟她打招呼，她就會用私訊咒罵對方，還曾將受害者逼到送醫治療，網友更聲稱Garam未成年抽菸及喝酒，在國中時期相當有名，幾乎整間學校都認識她，更直呼「這種人怎麼可以出道」。

另外，網友為了證實自己所言不假，還上傳Garam過去在社交媒體上所公開的照片截圖，內容除了充滿「性」相關的敏感文字外，還有1張她與好友的露骨對話截圖，在網路上引發爭議。

아이즈원 전 멤버 김채원 사쿠라랑 데뷔하는 르세라핌 김가람 과거 뜸 pic.twitter.com/zTsaZILrhs — 츄파춥스 (@IeungIng) April 5, 2022

對此，經紀公司HYBE先是表示「確認中」，後來又透過SOURCE MUSIC官網回應，經過查證後，確認網路上的文章為惡意陷害，有人巧妙合成了照片，刻意扭曲事實，而他們也透過第三方的多方查證了解到Garam才是當時校園暴力的受害者，Garam也沒有在其他公司擔任練習生時外流公司的內部文件，因此公司打算採取強硬的法律措施，絕不寬恕網路謠言，也呼籲網友不要惡意造謠。