陸軍第十軍團101旅，昨傳出位在嘉義縣崎頂精忠營區有2名新兵確診，今再新增5名確診個案，總計精忠營區已有7名新兵染疫，全營698人，今相關單位針對營區內504人完成採檢，另休假在外194人發送簡訊通知主動受檢，衛生局目前仍持續疫調中。

嘉義縣今公布精忠營區確診7例，均為3月29日入伍新兵，包括案25172、案25173，另5人尚未有案號，衛生局長趙紋華表示，案25172、案25173於5日有發燒、感冒症狀去醫院診治，採檢後確診，縣府即刻啟動相關疫調、匡列、送醫、隔離，初步查出7人中有2人在30日就有喉嚨痛等症狀。

5日下午衛生局匡列與該案密切接觸者共計採檢86人，經採檢新增5名確診者都是新兵，均已送醫治療，營區亦完成清消作業，今則擴大篩檢在營的504人。

縣長翁章梁稍早在線上記者會表示，有關精忠營區確診案，縣府立即召開應變會議，定調6大處理原則，包括：擴大疫調、營區全面採檢、分艙分流管理、防疫專家進營勘查、外假人員194人緊急通知就近院所篩檢，以及暫停懇親活動。

由於精忠營區目前還設有檢疫所，有媒體詢問是否跟檢疫所有關，趙紋華解釋，確診者3月29日入伍，30日出現症狀，且檢疫所和營區有相當距離，初步排除和檢疫所有相關。