屏縣新增1例本土及3名確診者足跡，緊急在小琉球設篩檢站。(屏縣府提供)

屏東縣政府6日公布1名本土確診個案及3名外縣市確診者足跡，其中本土個案案號「25055」為返鄉探親確診的高中生（案號24907）阿姨，而外縣市確診者中有一對新北情侶案號「25149」、「25150」，2人於清明連假期間至小琉球旅遊，縣府6日下午起也在小琉球緊急開設篩檢站，並發送家用快篩試劑，免費供民眾索取。

另一名外縣市確診者案號「25146」，則在基隆市就讀大學，3日返回屏東親友家，4日接到基隆市衛生所電話通知班上有確診者，至醫院篩檢結果陽性確診，匡列4人居隔。

屏東縣長潘孟安表示，連假過後疫情有升溫趨勢，縣府除強化校園防疫，在全縣開設3處篩檢站，包括在屏東市國仁醫院、潮州鎮茂隆骨科、恆春鎮南門醫院外，小琉球社區篩檢站也於6日下午3點、7日兩天，在當地三隆宮開設，與確診者足跡有同時重疊、有疑似症狀民眾優先篩檢，另在琉球鄉衛生所免費發送家用快篩試劑。

疫調指出，案號「25055」 於4月3日與案「24907」接觸，4月4日曾因購買餐點而在包括繁華小乃紅茶冰、屏東市巧好素食、香港悅棧燒臘、天喜素食自助餐、東港餃子館等地點短暫停留，衛生局已匡列9名接觸者採檢後居家隔離，19人自主健康管理。

案號「25149」、「25150」這對情侶於4月1日至4日前往小琉球旅遊後轉往嘉義，5日因男方「25149」有咳嗽及頭痛症狀至診所就醫，診所醫師看完診後進行衛教若有疑慮可自行快篩，2人立即請親友買快篩試劑快篩，結果為陽性，通報1922後由嘉義縣衛生局安排至醫院急診採PCR結果為陽性，雙雙收治住院。

由於2人在小琉球停留4天3夜，足跡涉及東琉線交通船、大福漁港、墨坊潛水背包客棧、海島女巫咖啡店、洪媽媽早餐店、海龜故事館等地，縣府匡列11人採檢及居隔，依實聯制通知360人自主健康管理，並展開相關足跡場域清消作業。

屏縣府籲請曾至相關場所的民眾請自接觸日起14天進行自我健康監測，如有上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等症狀請盡速就醫。

屏縣新增1例本土及3名確診者足跡，緊急在小琉球設篩檢站。(屏縣府提供)