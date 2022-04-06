TVBS 歡樂台42台、台視周六實境節目《來吧！營業中》，日前播出第3集，「老屋」餐廳首次迎來客人，6位員工手忙腳亂的真實反應，引發許多曾在餐廳上班的網友共鳴。4歲以上全體平均收視0.93、有線台全體平均收視1.30，總觸及人口達近百萬人觀看，25歲至49歲的有線女性分眾平均收視更是高達1.88，被網友喻為2022年最強綜藝。

《來吧！營業中》不僅在電視收視上表現亮眼，Netflix台灣在4天連假也衝到排行榜第3名。店長庹宗康對粉絲表達謝意，也向夥伴們信心喊話：「謝謝大家喜歡看我們的《來吧！營業中》，其實拍攝過程中，有歡樂也有沮喪及慌亂，不只我們6個夥伴，幕後工作人員更是非常的辛苦，謝謝大家的努力，繼續加油！」

第3集「老屋」試菜引發各種危機，吳映潔跟姚元浩的在廚房爭執，引起網友熱議。吳映潔播出當日深夜在個人社群留下心情「世界上每個人都有不懂的事，開店這件事，我真的一竅不通」。心疼吳映潔的姚元浩也親回粉絲「鬼鬼真很認真」。

吳映潔（鬼鬼）遇到重重考驗，反而跟其他5人產生更深的革命情感，接下來將轉調內場做甜點，和大廚姚元浩有密切合作，她說：「和夥伴的默契已經越來越好了，感情也越來越好。對於接下來我會很努力地學習做甜點，是另一個大挑戰。」

節目越火，觀眾討論越熱列，對於被網友質疑節目是SET出來的劇情，炎亞綸解釋：「實境節目忠實的呈現生活中時常面臨到的挑戰，對於也是在經營店面，帶領團隊，擔任主管職或是在職場的員工，一定都有很深感觸。我們沒有劇本，沒有set梗，就是想給大家最親近的人本。」此外，他也表示6個隊友，一邊錄製節目、一邊真實開店的挑戰下、一想帶給大家歡樂、一邊想跟大家分享開店的甘苦，真的很有趣。