樹德家商6學生去年12月底代表高雄市參加教育部在桃園市舉辦的110年全國語文競賽，勇奪布農族語及排灣族語兩項情境式演說「特優」獎項，另外，客家語情境式演說及布農、排灣、太魯閣族語朗讀項目也都獲優勝。

獲布農族語情境式演說特優的表演藝術科學生鍾寧表示，國三曾參加全國語文競賽但名落孫山，因覺得愧對母親栽培，一度逃避說族語更排斥參賽。升上高中後感謝老師推薦指導、同學鼓舞打氣，今年捲土重來拿下特優也重拾信心。

同樣獲得特優的幼保科白逸楓參加排灣族語情境式演說，之前因容易緊張，學習族語也較晚，加上上台經驗少，練習時常因文法錯誤而挫敗，在指導老師循循善誘，閒暇之餘也與家中長輩以母語交談，讓自己的族語在聽說讀寫各方面更熟練。

其他4名學生拉拜依．吾茂、全培文、孫辰元、葉庭安，也都用好嗓音及充沛情感詮釋自己母語，獲得評審青睞，躋身榮耀。

校長陳清美表示，樹德家商是原住民重點學校，平常對原民學生照顧與培訓竭心用力，看到學生經由競賽而成長，正是教育帶來的改變，也相信歷經每次競賽洗禮，都是孩子進步的最佳動力。