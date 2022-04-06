由INFINITAS舉辦的「首屆INFINITAS NFT國際元宇宙博覽會」於日前圓滿落幕，首屆博覽會主題設定為「無限」，代表NFT不只在藝術、區塊鏈、AR和VR的應用層面，博覽會最大的目的在於建立B2B和B2C橋樑，創造生態圈的共存共榮，將現今「有限」的應用轉化為「無限」可能和商機。

而本次更找來Phantabear、Bayc、Crypto punk領軍，讓具影響力的NFT項目方與收藏家首度在媒體前齊聚，更是讓充滿話題性的[東熊西猿]NFT首度實體同框!!

本次展會中知名藏家藝人陳零九、謝和弦…等人，更將同步進場MetaStore NFT商店，展會現場主辦方更邀請知名項目「ALPACADABRAZ」的社群主理人William Tsai、FOMO Dog創辦人Ryan Wu等新生代幣圈大佬一同站台，增加更多話題。

INFINITAS將生態圈劃分為12大項目，包括國際博覽會、科技應用、鑄造創建、音樂平台、課程教育、賦能水庫、資產管理、項目推廣、藝術經紀、社群運營、媒體行銷、項目投資等面向，希望將國際博覽會打造成新手村，實現教育小白、幫助項目方發展項目、實現創作者圓夢計畫和透過交流整合無限的可能。

主辧人之一江秉承表示：NFT結合IP經濟願景，現在屬於移民期，大量的IP在NFT的市場中實現了變現的可能!而在這波榮景後,未來社群跟持有者反饋的運營將是最重要的，好的NFT一要做到讓大家捨不得賣出，所以我們舉辦這場展覽主要串連相關產業，讓大家認識NFT生態圈的多維經營，未來也希望提供更多相關咨詢服務。

INFINITAS期待未來NFT持有者能夠每月享有至少一次的賦能福利，讓NFT不只是一張圖，更要成為音樂、生活應用的新渠道，讓項目方與消費者的關係更加緊密，形成Web3的新共創生態圈，真正達到去中心化的意義，將『生態圈』概念深耕，打造多贏局面。」本次活動邀請百位藝人、網紅齊聚一堂，並一次集結多位在幣圈具有影響力的人物，分享彼此的經驗和看法，將會是各位有心踏入NFT圈子的初學者一大福音。