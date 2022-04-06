烏克蘭南部港口城市馬立波（Mariupol）遭俄羅斯軍隊圍困數週，根據今天發布的英國軍事情報，當地仍有激烈交戰，俄軍也未停止空襲。

英國國防部表示：「這座城市的人道狀況正在惡化。」

國防部還表示：「留在城裡的16萬居民中，大多沒有燈光、無法通訊，缺乏藥物、暖氣和水。俄軍阻擋了人道援助，可能是要逼迫守城人投降。」

路透社無法立即確認這些情報內容是否屬實。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1110406