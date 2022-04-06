英情資：俄軍仍空襲馬立波 阻人道援助意欲逼降 15:072022/04/06 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 烏克蘭南部港口城市馬立波（Mariupol）遭俄羅斯軍隊圍困數週，根據今天發布的英國軍事情報，當地仍有激烈交戰，俄軍也未停止空襲。(圖／路透社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 烏克蘭南部港口城市馬立波（Mariupol）遭俄羅斯軍隊圍困數週，根據今天發布的英國軍事情報，當地仍有激烈交戰，俄軍也未停止空襲。 英國國防部表示：「這座城市的人道狀況正在惡化。」 國防部還表示：「留在城裡的16萬居民中，大多沒有燈光、無法通訊，缺乏藥物、暖氣和水。俄軍阻擋了人道援助，可能是要逼迫守城人投降。」 路透社無法立即確認這些情報內容是否屬實。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1110406 日本專機載回20名烏克蘭避難民眾 作法罕見 烏克蘭小鎮博羅江卡遭俄軍摧殘 恐逾200人遇害 #俄軍 #空襲 #馬立波 #人道援助 #無法 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 澤倫斯基：布查鎮非特例 應以戰爭罪審判俄當局 03:012022/04/06 國際 俄軍被控屠殺平民 歐美喊祭新制裁 04:102022/04/05 全球財經 澤倫斯基將在安理會演說 預告揭露俄軍更惡暴行 11:272022/04/05 國際 牛彈琴：布查慘案後 今年最激烈、最割喉外交戰開始了 11:312022/04/05 兩岸 35萬人聽嘸空襲警報 7縣市急改善 04:102022/04/06 社會新聞 俄軍放棄安東諾夫機場 An-225殘骸細節曝光 17:532022/04/05 軍事 不斷更新》安全擔保國難產 澤倫斯基曝4大條件 07:362022/04/05 國際 新竹大咖揭密私房景點 竟被「這建築」震撼到無法形容 14:532022/04/06 政治 《營建股》台開恐下市 投資人急出場 10:182022/04/06 財經 攻打烏克蘭敖德薩港 俄海軍恐怕在找死 18:402022/04/05 軍事 布查鎮遭俄軍殘忍屠殺 制裁再升級？CNN爆：西方快沒招了 21:042022/04/05 國際 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。