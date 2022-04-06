本次以無黨籍身分參選桃園市議員第一選區的退將于北辰，針對國民黨桃園市長人選的議題發言，他認為國民黨台北市議員羅智強參選桃園市長的行為，實際上是「搞亂一池春水」，將桃園的布局全部給打亂，重批「這次桃園如果沒選贏民進黨，羅智強要負最大責任！」

曾任國民黨桃園市黨部副主委的于北辰，今（6）日在《POP搶先爆》接受主持人邱明玉專訪，他先針對桃園國民黨堅持不初選的原因分析，指出2018年做初選民調，開誠布公還開記者會，結果有候選人當場就翻臉，且桃園的藍營支持者是認人，所以候選人走的時候，這些支持者也被帶走，最後的下場就是分裂，而桃園市議會議長、桃園市黨部主委邱奕勝很清楚在地狀況，因此不希望走到公開民調。

于北辰說，因為這件事，最後決定改為「關門民調」，給大家看過之後進行協調，不公開數據，整合後大家一起力挺一位候選人，指出雖然立委呂玉玲看起來不是最強的，但邱奕勝認為經過整合後她會當選。

邱明玉詢問，若要經過整合，為何不派出看起來最強的立委魯明哲？于北辰則解釋，魯明哲議員當到一半選立委，如果這次又要選市長，會有選民寄託的問題。于北辰指出，立委萬美玲也是首次當立委，兩人是類似的狀況，都是強將也有人氣，但邱奕勝的考量是顧及到兩人的政治前途，不讓他們在今年消耗掉，如此一來國民黨在桃園才能長久贏下去。

于北辰指出，自己也曾花心力去進行候選人整合，知道這中間的困難點，「不只是腦力，忍受屈辱，人家會冷言冷語，他（邱奕勝）是議長都要縮回來聽！」

于北辰說，邱奕勝能把各方喬定，一定經過很大的努力，但好不容易把桃園都平定，大家都「唯一支持呂玉玲」，結果羅智強搞亂一池春水，把邱奕勝長遠的布局全部打亂，才是國民黨主席朱立倫氣到要魚死網破的最大原因，重批「這次桃園如果沒選贏民進黨，羅智強要負最大責任！」