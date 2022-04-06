太平警分局轄內雖無酒店、KTV等特種行業場所，全面針對轄內各小吃部、電子遊戲場等全面臨檢稽查。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市政府配合指揮中心宣布相關八大行業及娛樂場所防疫作為，市警察局長蔡蒼柏要求各分局加強轄內八大行業加強稽查，太平警分局轄內雖無酒店、KTV等特種行業場所，全面針對轄內各小吃部、電子遊戲場等全面臨檢稽查，透過臨檢查察作為，除遏止不法情事發生也可以要求業者落實防疫作為。

連假期間警方不鬆懈！本土疫情持續擴散，全台確診人數不斷增加，隨著新冠肺炎本土確診案例激增，各地都有群聚感染足跡散發，連台中也有相關確診個案。

因應中央流行疫情指揮中心宣布，八大行業的客人須接種3劑疫苗並落實實聯制，市府配合公布罰則，違規者將處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

太平警分局轄內雖無指揮中心管制之特種行業場所，但為堵防疫破口，連假這段期間不定時針對轄內10多處附設歌唱設備之小吃部、電子遊戲場全面實施臨檢稽查，除要求落實防疫政策外，並要求業者勿存僥倖心理。

不少業者有之前的防疫經驗，表示會配合政府相關防疫政策，有些業者也私下表示，確診足跡不斷增加，生意當然大受影響，但為了家人健康，近期打算暫停營業一段期間。

太平分局表示，防疫形同作戰，在疫情未見趨緩前，警方將持續加強臨檢稽查勤務，如有違反相關防疫規定，將依規定蒐證及送裁罰，呼籲業者及民眾配合落實防疫規定。