彰化縣田尾鄉一名70歲馮姓農民，因擅自鋸掉隔壁農地越界的樹枝，引發地主邱婦不滿，某日雙方在農田工作偶遇起爭執、還大打出手，馮男仗著自己力氣大，搶下邱婦手中鋸子並將其壓制在地，恐嚇她「X你娘！要給你死」，事後邱婦憤而提告要求損害賠償，近日彰化地院判決出爐，法官判馮男須賠償2萬690元，可上訴。

判決書指出，馮男平時在田尾鄉新豐段自家農地務農，與邱婦的農地相毗鄰，因為馮男曾擅自鋸掉來自邱婦土地越界的樹枝，導致邱婦心生不滿，前年12月某日下午2人狹路相逢，前後到田裡工作，看見彼此雙方因此又起爭執。

雙方在爭執過程中，邱婦持鋸子攻擊馮男，導致馮男右手手指受傷，而馮男也不甘示弱反擊，趁機搶下邱婦手中鋸子後，先將邱婦壓倒在地上，並用鋸子的把柄敲打邱婦安全帽，大聲恐嚇稱「X你娘！要給你死」云云，並持續徒手毆打邱婦身體，導致頭皮鈍傷、右側手部挫傷、右膝挫傷等傷害。

判決初說，事後馮男坦承不諱，承認有動手打人，但對邱婦說「X你娘！要給你死」只是要嚇嚇她，如果真的要殺她早就殺她了，不過法官卻認為，馮男搶下邱婦手中鋸子後，受到的攻擊與危險情境以消失，沒有必要再對邱婦進行毆打及恐嚇的必要，因此認為馮男所變純屬卸責之詞。

法官審酌，被告坦承因為太生氣所以持鋸子把柄敲擊婦人，但鋸子當時已被搶下，馮男所受不法侵害行為已結束，但仍持續毆打婦人並恐嚇，認非屬正當防衛之範圍，因此判馮男應賠償邱婦精神慰撫金以及部分醫療費用共2萬690元的損害賠償，可上訴。