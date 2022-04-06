國內新冠肺炎疫情大爆炸，高雄6日新增37例本土確診個案，這也創下有新冠肺炎疫情以來高雄單日本土確診數新高，其中22例是雅閣私人會館傳播鏈接觸者，6例是居家隔離期間陰轉陽確診，5例是小港家族群聚案，最後4例是曾與台中個案一同到外縣市旅遊後確診的個案，高市府也公布確診相關足跡。

高市府衛生局說明，新增37例確診個案中，6例屬於居家隔離期間陰轉陽確診的個案，研判無社區傳染風險，另外22例屬於雅閣私人會館傳播鏈所衍生的個案，值得關注的是，雅閣私人會館傳播鏈新增的22人中Ct值相近，研判都是剛發病，目前感染源正釐清當中。

高雄6日新增37例本土確診個案，這也創下有新冠肺炎疫情以來高雄單日本土確診數新高，高市府也公布確診相關足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄6日新增37例本土確診個案，這也創下有新冠肺炎疫情以來高雄單日本土確診數新高，高市府也公布確診相關足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

衛生局表示，另有9例分屬2個群聚感染案，其中5人是由境外移入案22153所傳染，案22153於3月20日確診，依規定隔離10天後在30日採檢2次PCR，其Ct值都超過30，解除隔離後返家傳染給5位同住家。另一群聚感染是台中案25005號召多名友人一同旅遊，高雄參加旅遊的4人返家後相繼確診。

高雄6日新增37例本土確診個案，這也創下有新冠肺炎疫情以來高雄單日本土確診數新高，高市府也公布確診相關足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄6日新增37例本土確診個案，這也創下有新冠肺炎疫情以來高雄單日本土確診數新高，高市府也公布確診相關足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府衛生局也公布確診者相關足跡，滿滿5張足跡表包括漢神巨蛋、SKM Park、永豐銀行高雄分行、大帝國舞廳、好市多中華店、漢神巨蛋鼎泰豐、一德勞工夜市、碳佐麻里高雄時代店、蟳之屋、爭鮮迴轉壽司巨蛋店等都入列。