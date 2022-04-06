縣長翁章梁今正式與光禹國際集團董事長字維新簽約，50年契約期間，光禹集團將投資14.5億元，在嘉義打造科技文創園區「Holo Park羊角藝術村」。（呂妍庭攝）

縣長翁章梁今正式與光禹國際集團董事長字維新簽約，50年契約期間，光禹集團將投資14.5億元，在嘉義打造科技文創園區「Holo Park羊角藝術村」。（呂妍庭攝）

光禹國際集團將投資14.5億元，分4期開發微型文創園區，要在嘉義打造科技文創園區「Holo Park羊角藝術村」。（呂妍庭攝）

嘉義微型文創園區案籌備多年，8億BOT案卻長達3年乏人問津，經縣府檢討修正為民間自提開發經營計畫後，終於獲得業界青睞，今縣長翁章梁正式與光禹國際集團董事長字維新簽約，50年契約期間，光禹集團將投資14.5億元，分4期開發，要在嘉義打造科技文創園區「Holo Park羊角藝術村」。

縣府文化觀光局2013年展開微型文創園區規畫案，2018年取得非都市計畫開發許可，歷經3年招商，今正式與光禹國際契約，第1期開發預計3年內完成，投資金額約3億元，以文創空間、景點渡假villa及野奢帳篷單元為主體架構。

第2到4期規畫文創旅館及特色造型獨棟villa，興建包括數位文創COMPLEX、嘉義特色文創藝術展售中心、主題餐廳、文創產業育成中心、光影全息展演廣場以及親水樂園等。

字維新表示，「Holo Park羊角藝術村」鎖定野奢酒店市場，將以科技貫穿文化、藝術和旅遊市場，打造成數位文創園區，屆時會推出2天1夜旅遊產品，搭配故宮南院進行布局，園區內還會有打造一座世界聯合沉浸藝術中心，這座元宇宙博物館將融入裸眼3D投術，將全世界各地珍貴的文化藝術作品，以最新投影技術立體呈現，讓民眾不用戴AR眼境就能直接與文物進行交流，預期此開發案將為嘉義縣帶來經濟紅利和工作機會。

「投資嘉義，正是時候！」翁章梁指出，羊角藝術村可說是嘉義大型投資的ㄧ張骨牌，相信未來會有第2、3張骨牌接連而來，農工大縣正在實現，嘉義發展相當看好。

由於該投資案是繼科學園區宣布在嘉義之後，第1個宣布進場投資的大型開發案，文化觀光局長許有仁表示，微型文創園區從興辦事業計畫到開發許可設立非常不容易，現在能夠招商成功，吸引民間機構，對於嘉縣觀光及文創產業將有極大幫助，非常期待3年後「Holo Park羊角藝術村」落成。