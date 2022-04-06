「護國神山」台積電即將進駐高雄楠梓區，這令各家廠商展開搶人大作戰。其中的群創光電就到樹德科技大學簽訂產學實習合作計畫，並頒發實習獎學金給電腦與通訊系11名大三同學，每人獲得新台幣5萬元，實習完後可轉為正式員工。

樹德科大副校長王昭雄與群創光電公司人資管理處處長張仁勇6日簽訂產學實習合作計畫。除每人可獲得「群創光電實習獎學金」5萬元之外，並將於今年7月起前往群創光電台南廠與路竹廠區做為期一年的企業實習，實習期間每月可領取3萬元實習津貼，且享有公司的優厚福利；實習完畢後經群創光電考核合格，也可獲得留任轉為正職員工，起薪每月3萬7千元。

副校長王昭雄表示，學校相當重視企業實習帶給學生的就業助益，因此各系所全力推動參與企業實習及就業能力的培養；感謝群創光電提供了實習機會及獎學金，讓學生未來可快速接軌就業的最後一哩路。王昭雄提醒學生，好好學習、好好就學，未來一定好好就業

群創處長張仁勇表示，群創光電在2013年即推動產學計畫，當時因地緣關係，故以台南地區學校為主，目前在公司內約有百餘名樹德科大校友，表現優異，因而也興起公司擴大與校方的合作規模，也期待同學在群創光電獨角獸計畫的新秀培養過程，所學所用，達到產學一貫，在技術及技能都精進提升。

樹科大電通系主任徐文修說明，除了與群創光電產學合作外，並與聯發科、耀登科技、典範半導體及楠梓加工區等廠商推動學生企業實習。