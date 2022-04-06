國內疫情持續創高，為增加輕症、無症狀病患收治量能，中央流行疫情指揮官陳時中今天表示，各地方政府應於兩周內開設至少50間的加強型防疫旅館，目前也擬定大規模的藥物購買計劃，正在與相關廠商洽談。

陳時中表示，目前國內收治新冠病患的專責病房與負壓隔離病房共有3881床，空床數2556，空床率65.9％，但北部地區空床率僅不到5成，為落實輕重症病患分流，地方政府應於兩周內開設出至少50間的加強型防疫旅館，安置輕症病患。

目前地方加強型防疫旅館全國僅有2家，剩下6空床，陳時中強調這段時間內地方政府應實施只出不進政策，別再收新的居家隔離、居家檢疫民眾，至於中央集中檢疫所則有47間、6372床，目前剩下2874床，空床率45.1％，現階段已不再收新的隔離檢疫者，預計會保留9成數量給境外確診者使用。

藥物方面，陳時中盤點現在約有1萬6000人份的瑞德西韋，可供輕中重症患者使用，另外輝瑞抗病毒藥物Paxlovid則有3700人份療程，默沙東藥物莫納皮拉韋也有3800人份左右，加起來約7500人份，目前也在與廠商洽談另一波較大規模的採購計劃。

由於近期本土確診數屢創新高，外界呼籲盡速公佈在宅照顧相關指南，陳時中表示，目前指引正在修訂中，首先要定義輕症者在宅照顧的病況條件為何？若家中有其他人，是否可依一人一室或一人一戶的方式隔離？

其次，在生活協助方面，原先各縣市的關懷中心該如何持續提供確診者相關日常照料？最後是醫療方面該如何提供？現在雖有App與遠距醫療可使用，但如何因應大量需要，讓平台運作效率更高？都還有待專家開會討論。

陳時中說，一旦將來大量病人出現，會簡化疫調過程，運用科技防疫的方式進行，例如已接種三劑疫苗的民眾，可縮短匡列時間或放寬匡列條件，導入快篩用來取代PCR或與PCR搭配使用，以落實輕重症分流，至於輕症在宅照顧則會等病患數暴增時才啟動。