因為俄烏戰事持續進行，可能會影響到好不容易才掙脫新冠病毒魔爪的景氣復甦，故亞洲開發銀行(ADB)6日表示，2022年亞洲開發中國家GDP(經濟成長率)，可能會低於先前預估值。

亞行指出，包括中國大陸以及印度在內的亞洲開發中各國經濟體，2022年應可成長5.2%，略低於2021年12月預估值5.3%，更是遠遜於2021年的6.9%。至於2023年，該區GDP預估成長5.3%。

根據這份亞行出具的亞洲發展前景(Asian Development Outlook)報告，俄羅斯大軍2月底壓境烏克蘭，是打亂這些亞洲開發中國家景氣復甦節奏的主因。其它阻礙GDP的利空因子，還有物價持續大漲、美國大幅升息或將加劇金融市場風險，以及更毒的新冠病毒變體株等。

亞行認為，2022年中國大陸GDP可望增5%，低於2021年12月的預估值，同時，也較2021年8.1%成長要低不少，主要還是因為當地疫情再起，商業活動被迫暫停不說，民眾消費支出也跟著大減。

除南亞地區像是，印度、巴基斯坦以及尼泊爾等7個國家以外，預計2022年亞洲各區GDP將會下修。例如，亞行預估東亞以及東南亞兩區，可能僅成長4.7%以及4.9%，而不是5%以及5.1%。

同時，基於大宗物資漲幅過高，亞行將亞洲開發中國家的2022年通膨預估，從先前的2.7%上修至3.7%，然後在2023年可望稍降至3.1%。