彰化縣衛生局公布7個足跡。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣長王惠美說明疫情。（吳敏菁攝）

北市柔道班傳播鏈，彰化又新增一名確診個案。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心6日公布又新增281例本土個案，彰化縣也新增１例隔離中發病，彰化縣衛生局公布確診者足跡，２、３、４日在清明連假期間，吃了麥當勞、燒烤、熱炒等，共７個足跡。

北市柔道班群聚，31位班員各自回家後，彰化傳染鏈5日增加2例，6日再新增1日，衛生局長葉彥伯表示，確診者是在隔離中發病，沒有對外傳染危險。

這次柔道班傳播鏈傳播鏈，40多歲爸爸，打兩劑AZ疫苗，傳染給18歲兒子，則打兩劑BNT，兒子去洗車場洗車，沒戴好口罩，又傳染給洗車場18歲員工了，該員工只打1劑BNT。

葉彥伯表示，這次傳染量能又變大，但大家都有打疫苗，主調都在隔離中發病等，疫情在控制中，但彰化縣受到外縣市影響，同島一命，疫情又升溫，彰化縣已增加匡列97人、居家隔離65位，自主健康管理32位。

彰縣長王惠美也再次呼籲打疫苗65歲以上、55歲以上原住民都送500元禮券，直到4月30日底。