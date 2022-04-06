PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

中央流行疫情指揮中心今日（6）公布國內新增359例COVID-19確定病例，分別為281例本土個案及78例境外移入，累計6天國內本土確診破千人大關，達1077例。針對4月8日起大甲媽祖遶境活動，指揮官陳時中表示「並沒有要延後或加嚴的規劃」，此話引發網路熱議，不少網友痛批「每天都回這句」，認為蔡政府防疫政策混亂不明，清零、共存飄忽不定又怕得罪選票。

國內今日新增281例本土個案，各縣市分布以新北115例最多。陳時中指出，本土病例持續增加，全台共17縣市都有確診個案，新增案例較多的是新北三峽群聚40例，大多是校園接觸者或學生家長；基隆小吃店相關新增32例；高雄某場所新增12例；台北某養生會館新增8例，皆為員工；台北某高工新增4例。

至於4月8日起大甲媽祖遶境，將展開為期9天8夜的進香活動，政府是否會因應疫情升溫，建議延後或加嚴防疫措施？陳時中直言「並沒有要延後或加嚴的規劃」，並強調在達成正常生活的同時，民眾也要做好自我隔離與自我應變。

陳時中的說法在網路掀熱議，網友紛紛湧入PTT論壇相關文章下留言：「所以現在到底是要清零還是共存？」「要共存是嗎？可以不要戴口罩了嗎？」、「那口罩令勒？」「病毒會避開神明？」「都推給人民就好啦」、「新金句誕生」、「每天都回這句，反正什麼規劃都沒，那要你這指揮官幹嘛」、「媽祖遶境不用停，學生確診整校停課」、「宮廟票很重要不敢得罪是嗎？」