紛擾多時的台南捷運系統，經市府及立委邀請交通部長王國材實地考察捷運系統型式及優先路網規畫進度後，6日拍板決定採用前台南市長賴清德時代即規畫的高架單軌型式。市長黃偉哲表示，目前捷運計畫均按部就班推動，並持續蒐集納入民意進行評估，將盡速完成規畫報告提報中央審議。

王國材今天視察時，代表黃偉哲陪同的副市長趙卿惠、戴謙均指出，台南捷運第一期藍線綜合規畫階段，曾就都市發展紋理、安全性、興建及營運成本、系統維運、未來軌道產業發展等面向，考量台南為歷史文化古都，深具獨特文化底蘊與歷史風貌，最後仍決定採用高架單軌型式。

市府交通局長王銘德也說，台南市捷運優先路網總長度共99.4公里，所需經費高達2982億元，包括已納前瞻規畫中的藍線、藍延線、綠線、紅線等4線共46.94公里、經費1408.2億元，以及目前積極爭取中央支持的深綠線21.8公里、經費654億元。

王銘德還表示，目前進度最快的藍線，已經進入綜合規畫期末階段，預計6月完成期末報告，並經市府及議會審查程序後，提送中央審議。另外，連結台南產業發展雙引擎的深綠線，市府交通局也已向中央爭取規畫作業經費，並著手準備啟動可行性研究作業。

鐵道局長伍勝園也強調，3月22日已核定台南捷運整體路網，今天決定捷運型式後，交通部將全力支持並推動相關的審議作業。