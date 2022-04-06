國中技藝競賽高英工商6組別榮獲第一。(校方提供)

高英工商在110學年度國中技藝競賽在基本電子應用組、基本室內配線組、中式麵食加工、汽車基本認識組、機車基本認識組、設計基礎等6組別榮獲第1名，還奪得6職群11個組別共計41個獎項。

其中基本電子應用組包辦1至5名及佳作；基本室內配線組拿下1、2、4、5名及佳作；中式麵食加工包辦1至4名；汽車基本認識組獲得第1、3、6名；機車基本認識組獲得第1、3、4、5、6名及2佳作；設計基礎得到第1、3、6名及3佳作；烘焙獲得第2名和第6名；產品行銷實務獲得第2、5名及佳作；基礎描繪獲得第5、6名；美容榮獲第6名；中英文文書處理獲得2佳作。

參與國中技藝課程有機會在高中職生涯獲頒教育部技藝教育績優人員，高英工商就有許多學生獲得此項榮譽。餐飲管理科葉奕彤在校期間參與全國商業技藝競賽並獲最高榮譽金手獎；資訊科張家豪取得教育部技職之光證照達人獎；資訊科林加慧不僅在校期間獲經濟部智慧財產局專利申請通過，還代表台灣前往韓國，拿下韓國國際發明競賽金牌、銀牌和特別獎等。

校長陳德松表示，所謂台上一分鐘、台下十年功，獲得名次的榮耀固然雀躍，但更重要的是，透過技藝課程，學生們找到屬於自己最喜愛的那條職涯大道。