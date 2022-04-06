台北市文山區再興社區女兒牆倒塌意外歷歷在目，市議員王欣儀指出，該處整片山坡地社區均是38年以上老公寓，卻因「住二山限」難以都更，改循危老重建又碰上所有權人須100％同意，倘若住戶無經費修繕最終只能看著房屋損毀。對此，北市都發局允諾會研擬相關法規，讓危老同意數達一定比例即可重建。

王欣儀認為，再興社區還是小問題，但附近整片山坡地至少1700戶，皆是38年以上的5層樓公寓，即使想都更也會受住二山限區制約，如果要循危老重建，則須要所有權人百分百同意，想整建也無經費挹注，就算案子通過也不能蓋得比原本高或電梯大樓，誘因過低。

王欣儀直言，當今法令不符現代需求，但現在的建築技術、工法及結構安全都能做得更好，建議市府研議調整法規，規畫新的一套作法，不要出事才來重視，假使重建可蓋到7樓又能有電梯，還多2層可讓住戶出租開源，民眾重建意願會更高。

「居民被判無期徒刑！」市議員秦慧珠質疑， 山坡地老舊建築若無法都更，最後只能等著垮台，她認為北市府能在權責內調整法規和政策，否則山坡老屋改建恐永無解套之日，住戶只能被困在裡頭，這是無期徒刑，就算垮了也無法蓋回去。

對此，都發局長黃一平解釋，「住二山限」因環境因素，難以提高容積獎勵，雖然危老重建有最高40％容積獎勵，但必須所有權人100％同意，若是大型社區很難做到，他認為應結合都更、危老概念，讓同意數達到一定比例，就應少數服從多數，讓重建案順利推行。

不過黃一平強調，考慮山坡地建築結構安全，容積獎勵比例不可能和平地一樣，都發局希望能更有條件規畫一定比例的容獎，未來會思考是否有修法必要。

黃一平指出，女兒牆坍塌主因是屋頂漏水導致鋼筋鏽蝕，整面牆才會掉落，目前有關「住二山限」的範圍，包括士林、內湖都有，雖然本身無法走都更程序，但能以危老重建、整建或海砂屋改建概念來做，未來會持續努力。