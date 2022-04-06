台灣賽車教父「廖老大」D2團隊今在台中風車大道實測0到400公尺直線加速，跑出8.72秒的佳績，成功打敗大陸網紅杰尼龜。負責駕駛打龜號車手郭國信的女兒郭郭也到場替父親加油，在個人Instagram更新6則限時動態，興奮寫下，「太牛了！台灣之光！」

有南霸天之稱的職業車手郭國信負責駕駛打龜號，其愛女綽號「郭郭」今年24歲，長相甜美五官精緻，郭郭今日也到台中風車大道一睹打龜號實測，在個人Instagram連發6則限時動態，與粉絲分享父親駕駛打龜號的第一視角畫面，見打龜號今日實測成績打敗大陸網紅，郭郭亦拍下父親受訪畫面，狂讚，「太牛了！！！台灣之光。」

據了解，郭郭身材凹凸有致，面貌姣好，平時為網拍模特兒與直播主，Instagram坐擁3.9萬粉絲，經常在個人社群曬出漂亮的自拍照與生活日常，照片中更可見多款精品包包，舉凡CELINE、CHANEL、Bottega Veneta、Fendi與Balenciaga均可見蹤跡。還有不少網友被郭郭的高顏值正暈，紛紛跑至郭國信的社群版面，認「岳父」。