「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）級超航母已悄悄發揮初始戰力（IOC）

美國海軍去年12月悄悄判定，「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）級超航母已發揮初始戰力（IOC）。

據《突發防務》（Breaking Defense）和《海軍情報》（Navy Recognition）網報導，「福特」號專案經理麥特卡夫（Brian Metcalf）5日在海-空-太空博覽會（Sea Air Space exposition）上，向與會者透露，這艘級超核航母是在2021年12月22日接獲最後一套先進武器升降機時，正式達成這里程碑。

而發揮初始戰力，意味著它達到能作戰的最低門檻，是重要的採購里程碑。換句話說，問題層出不窮，不是大幅超支，就是時間表落後超過10年的「福特」號，如今終於能讓海軍進入實際使用狀態了。

Ready for Action ⚓



USS Gerald R. Ford (@Warship_78) completed its Flight Deck Certification (FDC) and Carrier Air Traffic Control Center (CATCC) certification, March 29.



Check out the video below and read the story, here ⬇️ https://t.co/RJOHqJ5Vgp pic.twitter.com/cUH0jxBPNO — U.S. Navy (@USNavy) April 5, 2022

「福特」號預定今年初秋部署，但美國海軍並未公開宣布令人意外。由於從它打造到交付，不但受到分析家嚴厲的檢視，或許最重要的，就是國會議員嚴格的審查，一直都是負面報導的焦點。

當麥特卡夫被問及，為何美國海軍沒有宣布相關活動時，他只回答，有些人知道IOC意味著甚麼，而有些人不知道。

多年來，「福特」號採用了23項新技術，如先進武器升降機，還有「電磁彈射系統」（EMALS）等，都受到五角大廈武器測試人員，以及第三方政府審計人員的高度關注。 然而，海軍軍令部長吉爾迪（Michael Gilday）去年夏天公開坦承，在「福特」號上採用這麼多新技術是錯誤。他說，近4、5年來，武器升降機尤其是痛苦過程的顯著實例。

另一方面，美國國防部5日說，第8航艦航空聯隊（CVW）的F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornets）、E-2D 「先進鷹眼」（Advanced Hawkeye）預警機，還有MH-60S「夜鷹」（Nighthawk）直昇機執行了軍事任務，以證明「福特」號及艦上人員的戰力。

為了完成飛行甲板認證，「福特」號執行了超過 400次日夜電磁彈射系統起飛和攔阻回收任務。