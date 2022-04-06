1名男子去年2月使用交友軟體，結識一名女網友後，兩人相約到西門町一家MTV約會看電影，但電影結束後，男方對女網友表示有好感，想要進一步發生關係，當場遭到女方拒絕，男子竟當場將女網友壓制在地上進行指侵，還親吻胸部，事後遭到女網友提告，男方遭逮後認罪，並賠償100萬元與女方和解，獲得女方原諒，台北地院依強制性交罪輕判2年徒刑、緩刑5年。

根據判決書，涉案男子於民國110年2月21日，經由「Eatgether」聚會交友app結識A女成為普通朋友後，竟於110年2月23日凌晨1時18分許，與A女一同至臺北市西門町某MTV包廂內看電影。

但電影結束後，A女收拾個人物品準備離開包廂時，男方竟表示對A女有好感，想要和A女友進一步關係，但迅速遭到A女以口頭表示「不要」拒絕。

但男方仍強行硬來，A女當場掙扎並表明其不想與他發生任何身體親密接觸及性行為後，男方便仗恃其體格、力氣之優勢，以身體抱住及壓制A女後，親吻甲女之嘴巴及胸部，強行進行指侵。

A女不斷掙扎抗拒，脫身後立刻狂奔下樓報警，檢方根據兩人在Eatgether及LINE的對話紀錄、以及MTV畫面，認定男方犯行屬實，依強制性交罪起訴。

法官審理後，認為男方為一己私慾，不顧他人性自主之決定權，違反女方之意願，對女方進行性交，致使身心受創，造成無可抹滅之傷痛，但男方於審判中坦白承認犯行，且與告訴人達成1000萬和解，並依約履行完畢，也獲得告訴人之原諒，因此依強制性交罪輕判2年徒刑、緩刑5年。