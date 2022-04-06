中華大學景觀建築系3年級學生張誠恩，因積極參與社區營造與校內事務，除在學校擔任系學會副會長及學生議會副議長，協助推動校內各項學生事務外，今年初更無償接下新竹市香山社區發展協會總幹事一職，近日獲救國團表揚為大專優秀青年。

一般大眾對社區總幹事的印象都是有點年紀的長者，少見年輕人擔任此職，年僅21歲、目前還在就讀大三的張誠恩因有極大服務熱忱，今年1月接下新竹市香山社區發展協會總幹事，成為社區長輩口中少有的「少年？總幹事」。

他說，他的阿公2年前因病過世後，留下1間祖傳代為管理的百年小廟（香山大庄鳳安廟），張誠恩為了解更多有關這間廟的歷史，展開大量田野調查，到處找地方耆老懇談，才拼湊出廟宇的概略輪廓，並開始由他為廟建立臉書粉專，分享廟中大小事。

這份追尋阿公留下遺願的用心與思念，感動了許多地方耆老，而阿公生前身兼香山社區發展協會理事長的好友江鴻基也看在眼裡，剛好協會總幹事要退休了，江希望找年輕人為協會注入活水，便找張誠恩商量此事，張原本思慮再三，後來在系主任陳湘媛的鼓勵下，並承諾願意帶著系上學生當社區後盾，協助社區發展，因此決定接下總幹事一職。

張誠恩表示，香山社區發展協會每周二都會在大庄里民活動中心設置關懷據點，邀請社區長輩一起來上課，像是讓長輩做一些伸展筋骨等強身健體的運動，或是安排一些手作課程或趣味遊戲，讓長輩們能彼此交流情感，上完課後再讓長輩們一起享用午餐，目前每周都有近60位社區長輩會到關懷據點參加活動，長輩們提到最年輕的「張總幹事」，都豎起大姆指按讚。