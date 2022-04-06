據《錢江晚報》報導，4月5日，杭州半山通道防疫檢查點，34歲的河南籍貨車司機陳振接受檢查時，情緒有些激動。原來，除了上廁所，7天來他基本都在貨車上度過，10個雞蛋大小的麵包，整整吃了7天，整個人已經餓壞了。

執勤特警葉飛看到眼前這個小伙子，臉色憔悴沒有血色，頭髮也油膩膩的，立即將自己的盒飯和香蕉橘子遞給了他。一旁穿白大褂的醫生又拿來了一箱八寶粥，說：「來，餓壞了吧？你吃兩盒盒飯！管飽！」

身高1米8的壯實小伙子瞬間情緒破防，大聲的邊哭邊說：「真的謝謝你們，就是給你們添麻煩了。」由於有中高風險地區的旅居史，健康碼黃碼，目前陳振已到集中隔離點隔離。

陳振7天前開著一輛聯結車至上海送貨後，打算返回杭州接貨，5日經高速公路過海寧後因健康碼轉黃被警察查核。陳振對警察說，自己已經好幾天沒吃飯，車上的麵包也已經吃完，警察立即把自己的午飯和水果拿給陳振。陳振所駕駛的連結車已引導至專用停車場進行消殺，人也被帶到隔離旅館。

不過，陸媒相關新聞只有報導後半段，貨車司機在杭州遇到暖心警察和醫生的故事，對於這7天以來，司機到底遇到什麼困難？為什麼從上海至杭州的高速公路只有短短170公里，卻開了7天的時間？相關新聞完全隻字未提。

據了解，由於上海封控，嚴格規定上路的車輛必須要事先申請通行證，否則有貨也不能送。網路上日前流傳一則視頻，一對夫妻檔貨車司機，因為去過高風險區送貨，返程時先生下車去辦手續，妻子在車上等候。結果有民警過來盤查，發現妻子健康碼是黃碼，不管三七二十一，直接往車門上貼封條。

★寧波要求關愛貨車司機：不宜隨意勸返，嚴禁防控措施一刀切

寧波市疫情防控工作領導小組辦公室4月5日發佈《關於進一步做好貨車司機疫情防控工作的通知》，要求加強對來甬返甬貨車司機的關心關愛，落實精準管控，保障運輸暢通，增設專門核酸採樣點，保障貨車司機停車休息。

《通知》要求強化高速卡口的防控力量，提高貨車司機核酸檢測證明等的查驗效率；根據車輛、司機的實際行程進行管控，不能簡單地以車籍地、戶籍地限制通行，不宜隨意勸返。嚴格落實來自中高風險區域貨車的點對點接送，屬地政府做好兜底保障。

開闢貨車高速卡口綠色通道，保障應急物資運輸車輛便捷通行。嚴禁擅自阻斷高速公路、普通國省道幹線公路、農村公路，嚴禁防控措施簡單化、一刀切。行業主管部門要優化通行證辦理流程，為司機辦理通行證提供便利。

同時，各區（縣、市）要在通行、停車方便的場所設立專門的貨車司機核酸檢測採樣點，定期公佈，提供免費的24小時服務。檢測機構要提高效率，縮短出具結果時間。

為保障司機休息，《通知》還要求各區（縣、市）協調解決停車難、住宿難等，不得無故拒絕司機住宿、就餐。在農貿市場、專業市場、商場超市、物流集散地等周邊劃定專門區域，設立貨車司機專用停車場，提供必要的生活配套服務。各鄉鎮（街道）要做好滯留司機、留宿車內司機的後勤保障服務，有條件的裝卸貨單位在加強管控的同時要為司機提供個性化、人性化服務。