雖受疫情影響，上周清明連假，桃園雲豹主場被迫延賽、台灣啤酒英熊主場閉門開戰，但台灣運彩xT1聯盟依舊一連四天上演4場精彩賽事，臺中葳格太陽洋將桑尼把大三元當水喝，本季第三度奪大三元，帶領太陽奪四連勝。

大三元當水喝，桑尼可望長留太陽當看板：臺中葳格太陽核心桑尼奪下3月最佳外援後表現持續火熱，上周六主場迎戰臺南台鋼獵鷹，桑尼再度展現出「聯盟最強洋將」身手，全場輕鬆繳出19分、13籃板、12助攻、1抄截和2阻攻的全能數據，個人本季第三度奪大三元，也是聯盟本季第六次，身為球隊不可獲缺的核心球員，桑尼投、切、傳三位一體，把大三元當水喝，帶領太陽打出佳績，太陽總經理汪蔚傑表示：「桑尼的表現大家有目共睹，他絕對是太陽不可少的球員，我希望他能長留太陽，成為球隊的基石。」桑尼本人也有意長留台灣，本季他攜家帶眷來台，他的美麗嬌妻魯比也有意在台發展新事業，身為約旦女籃傳奇，魯比也是能量飲料Red Bull代言運動員，她也希望能跟隨桑尼的腳步，在台灣開啟事業第二春。

真實版《龍之心》，德古拉、士東兄弟情：230公分「馬爾他巨獸」德古拉趕在聯盟本季3月20日註冊大限前轉戰台灣啤酒英熊，他的加入讓英熊陣容更加完整，準備在例行賽最後階段全力衝刺，本周一、二英熊主場兩戰雖因疫情改採閉門，但英熊表現不受影響，德古拉一柱擎天坐鎮禁區，更解放的洋將士東和本土射手群的火力，主場二連戰，德古拉平均繳出21.5分、15.5籃板佳績，投籃命中率高達69.6%，而士東也有平均21分、8.5籃板的精彩演出，兩人完美搭配讓英熊拉出一波三連勝，對於德古拉、士東洋將雙人組，英熊總經理上周在《GM垃圾話》爆料兩人雖然相處時間不長，但已建立起兄弟情，哈孝遠說：「他們兩個現在就像以前成龍的電影《龍之心》，只要德古拉打出好表現，士東比誰都還高興，就像成龍在電影裡逢人就炫耀『我哥哥』！」

隱藏版防守悍將，蔣淯安聰明防守有一套：雖因新手奶爸作息大亂，但英熊一哥蔣淯安上了球場依舊霸氣十足，本周一、二的主場二連戰，蔣淯安場均拿下18.5分、6.5助攻，精彩表現贏得總教練楊志豪盛讚，楊志豪甚至說：「大家或許都只注意到小安的進攻，但他的防守其實也很有一套。」凸顯蔣淯安也是隱藏版的防守悍將，而擔任轉播球評的松山高中教頭黃萬隆也給蔣淯安高度評價：「他的防守夠聰明，懂得利用他的機動性來彌補身材的劣勢，還會解讀對手的進攻戰術，呼喚隊友支援，所以想要利用錯位單打他，其實不容易討到便宜。」本季蔣淯安的表現已是聯盟本季年度MVP的大熱門，但他在防守端的表現也有機會成為年度防守第一隊的候選人，黃萬隆直言：「蔣淯安在攻守兩端的表現早就獲得大家的respect，這就是他的價值。」

場外大雨場內大太陽，太陽贏不停：上周六臺中葳格太陽主場迎戰臺南台鋼獵鷹，雖然場外大雨滂沱，但場內卻出大太陽，在桑尼大三元領軍下，太陽再度打出凌厲的團隊攻勢，亞外射手何喬登火力復甦，飆進5記三分球，砍下25分，本土球星蘇奕晉也打出代表作攻得15分、3籃板、1阻攻，新洋將艾倫開箱首秀，表現同樣可圈可點，替補上陣18分09秒，7投5中拿下11分、6籃板、2抄截，合力幫助太陽取得四連勝佳績，近7戰奪6勝，太陽在例行賽階段狂拉尾盤，排名也跟著扶搖直上，一舉超車台灣啤酒英熊和新北中信特攻，躍居聯盟第二，目前僅落後龍頭高雄全家海神2.5場勝差，聯盟龍頭之爭還有得瞧。