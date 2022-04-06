全球金屬價格高漲達31.7％，抬高表價，瑞士表2月出口額暴增24.4％，單月出口額創史上新高達19.94億瑞郎，其中，包括美國、台灣與歐洲德國等區域2月銷售額均有逾三成成長，台灣成長約31.2％，甫結束瑞士表展Watches & Wonders回歸實體展開展時期，包括PP百達斐麗、勞力士等表款價格備受矚目，預期瑞士表全年出口額有望再攀新高。

全球通膨，年年調漲的國際精品、珠寶、腕表相對較無感，但今年從2月貴金屬價格漲逾三成，帶動出口到全世界各區域的瑞士鐘表銷售相對大幅提升；包括最大市場美國2月增長33.2％、累計前2月增長35.1％，而中、港兩地因1月疫情升溫，導致前2月銷售增長呈個位數，而日本則持續復甦，2月增19.8％、前2月增長14.7％，歐洲地區包括英、德、法等前2月均有雙位數成長，南韓一度疫情升溫，前2月增長7％，至於台灣相對穩定，2月增長31.2％，累計前2月銷售增長17.2％。

台灣鐘表展店情況在首季亦相對增加，包括久未展店的歐米茄，以及勞力士專賣店改裝新開幕等均有助新品進貨交貨熱絡。

而受新冠肺炎疫情影響，連續於2020、2021年以線上形式發表的瑞士「Watches & Wonders」（簡稱W&W）高級鐘表珠寶展，則在睽違二年後以線上線下實體展回歸於日內瓦Palexpo展覽中心登場，包括PP百達翡麗、勞力士、江詩丹頓、卡地亞、IWC、積家等近40個品牌參與實體展示；其中最受矚目的除了價格起漲外，去年包括PP、勞力士、香奈兒、LVMH旗下ZENITH、蕭邦等品牌甫加入W&W線上展行列之後，也在此次實體展亮相，成為新焦點。

根據業界分析，全球通膨議題沒有盡頭，也讓不少表牌除了貴金屬運用外，珠寶運用的抗通膨系列也成為投資客專注標的，像是卡地亞、勞力士等均積極推珠寶腕表，也成為瑞士表產業今年持續成長動能。