（中央流行疫情指揮中心公布6日新增359例COVID-19確定病例，分別為281例本土及78例境外移入。圖／中央流行疫情指揮中心提供） 中央流行疫情指揮中心今（6）日公布國內新增359例COVID-19確定病例，分別為281例本土個案及78例境外移入（27例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。指揮中心表示，今日新增之281例本土病例，為148例男性、133例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今（2022）年3月3日至4月5日，其中包含125例為無症狀感染。個案分佈為新北市（115例）、臺北市（45例）、高雄市（37例）、基隆市（26例）、桃園市（17例）、新竹縣（12例）、花蓮縣（8例）、新竹市（6例）、宜蘭縣（4例）、臺中市、彰化縣及嘉義縣（各2例）、苗栗縣、雲林縣、臺南市、屏東縣及臺東縣（各1例）。相關疫情調查持續進行中。指揮中心說明，今日新增境外移入個案為51例男性、25例女性、2例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，分別自越南及印尼（各10例）、菲律賓（7例）、泰國（3例）、韓國及瑞士（各2例）、阿拉伯聯合大公國、馬來西亞、中國、日本、美國、加拿大、香港及澳大利亞（各1例）移入，另36例調查中。入境日介於今年3月9日至4月5日。指揮中心統計，截至目前國內累計7,175,001例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含7,149,504例排除），其中25,225例確診，分別為8,226例境外移入，16,945例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計139例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。