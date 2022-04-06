豁出去了!上海市委書記李強（如圖）率四套班子防疫工作會，再部署再落實社會動員生活物資保供。

澎湃新聞報導，上海市委、市政府6日召開做好當前新冠肺炎疫情防控工作會議，對疫情防控社會動員和生活物資保供工作進行再部署再落實。市委書記、市疫情防控工作領導小組組長李強在會上強調，要進一步統一思想、全力以赴，以更堅決態度、更徹底措施、更迅速行動，全力投身這場嚴肅抗疫鬥爭，強有力地推進應檢盡檢、應收盡收、應隔盡隔、應治盡治，更加廣泛、更加深入地開展社會動員，千方百計、多管齊下保障居民生活物資供應，堅決打贏疫情防控這場大仗硬仗。

上海市委副書記、市長、市疫情防控工作領導小組組長龔正主持會議並講話。市人大常委會主任蔣卓慶、市政協主席董雲虎、市委副書記諸葛宇傑出席會議。市委常委、組織部部長胡文容，副市長陳通分別具體部署疫情防控社會動員和生活物資保供工作。

李強表示，當前疫情防控刻不容緩，各項工作兵貴神速。必須咬緊牙關、持續攻堅，快字當頭、以快制快，時不我待持續奮戰攻難點、破堵點，事不過夜搶時間、搶進度。要高品質組織好新一輪核酸篩查。要超常規加速方艙醫院建設和集中隔離房源籌措。要統籌用好支援力量。要開展大規模的環境消殺。

李強指出，用最短時間遏制疫情擴散需要全市動員、全民參與，組織領導必須堅強有力，黨員、幹部必須挺身而出，方方面面必須齊上陣。全市上下要擰成一股繩、步調一致向前進。

李強強調，要以強有力的措施確保居民生活物資供應，保質保量、送到家門。多管齊下籌措貨源。千方百計暢通物流，充分發揮政府和市場作用，切實提高流通效率，保障好跨省幹線的物流暢通，打通市內物流配送堵點，加快分揀包裝分撥速度，組織力量做好“最後一百米”的投送。從嚴從緊抓好城市保供相關人員、場所、物品的防疫管理。要關心關愛特殊人群，保證支援力量的物資供應，加強對重要功能性機構的物資保障，為高齡獨居老人、失能失智人員及殘障人士等提供必要保障，一視同仁做好外來人口基本保供。

龔正指出，要按照市委部署，增強刻不容緩的緊迫感，強化雷厲風行的執行力，立下戰則必勝的軍令狀，提升堅決落實的責任心，齊心協力抓落實、見實效。