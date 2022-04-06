嘉義市政府今天公布雲林縣確診個案25350，4月2日曾到嘉義市林聰明沙鍋魚頭光華店、中山路亞尼克店、嘉義壺豆花，外帶使用，4月3日中午11時36分至下午1時去小旬湯─樂農鑄鐵鍋與親友用餐，市府均已完成這些店家周邊場域的清消。

嘉市府衛生局表示，已一一通知上述店家，立即執行全面總清消，同時針對高風險相關人員安排PCR採檢。