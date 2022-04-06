雲林確診者連假大啖嘉義名店 林聰明沙鍋魚頭、壺豆花入列 15:312022/04/06 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雲林縣確診個案25350在嘉義市足跡。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義市政府今天公布雲林縣確診個案25350，4月2日曾到嘉義市林聰明沙鍋魚頭光華店、中山路亞尼克店、嘉義壺豆花，外帶使用，4月3日中午11時36分至下午1時去小旬湯─樂農鑄鐵鍋與親友用餐，市府均已完成這些店家周邊場域的清消。 嘉市府衛生局表示，已一一通知上述店家，立即執行全面總清消，同時針對高風險相關人員安排PCR採檢。 嘉市民間版設計展 城市之光守護夜歸人 嘉市兒童節大禮 144組書桌椅送弱勢生 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #染疫 #足跡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉義市交趾陶藝師進駐14所學校 傳承工藝 18:212022/04/05 寶島 嘉市加碼500元 到宅接種催打氣 04:102022/04/05 地方新聞 嘉市邀紙風車表演「雞城故事」慶兒童節 近3千人同樂 19:302022/04/04 生活 京都櫻花季從早美到晚！不用到郊區也能賞的夜櫻名所 10:292022/04/06 生活 香港特首選舉提名今展開 選舉相關聚集不受限聚令影響 09:382022/04/03 兩岸 嘉義市這個社區沒有超商 迎來Youbike推動田野遊趣 19:382022/04/03 生活 衛武營國際音樂節 4月8日登場 04:102022/04/05 藝文副刊 光電業投資台中破兆 中市4月份辦14場徵才活動 10:582022/04/05 寶島 4月最容易破財星座Top3 處女禁不起誘惑亂花錢 12:172022/04/05 運勢 5天爆796例 這縣市一夜變色 最新確診地圖曝 09:042022/04/06 生活 獄中寫信要燒地檢署對法官潑尿 受刑人罪加一等 13:342022/04/06 社會 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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