新北市確診數破百，今新增115例，分布在三峽等17區。(新北市衛生局提供)

清明連假後首日，新北市確診數破百，今新增115例，11例新增足跡相關採檢陽性、81例居隔採檢陽性、23例居隔陰轉陽，其中與三峽相關案38人、中和相關案4人、基隆相關案11人、北市相關案22人、桃園相關案2人、新竹市相關案4人、屏東相關案3人，分別分布在三峽、永和、土城、中和、三重、新莊、蘆洲、汐止、板橋、樹林、八里、五股、烏來、瑞芳、鶯歌、淡水、林口區。

新北市長侯友宜表示，這段時間都沒有重症，列管數7175人，本日可解隔數365人。今新增115例中，與基隆市相關有11、台北市22人、桃園2人、新竹13人，新北因地緣關係，與其他縣市有關係就有42人，占了1／3。而中和個案慢慢穩定當中，新北仍有密切觀察其他傳播鏈；而與三峽個案23396共38人，其中14人陰轉陽、24人居隔採檢陽，全案累積已有上百例。

侯友宜說，新北3月23日前幾乎都沒有本土個案，之後慢慢陸續有，直到邊境檢疫從14天降到10天，及早解隔導致隱形傳播鏈進來，面對邊境開放很多移工相關問題，新北從移工宿舍爆發確診大量個案之，匡列跟足跡有相關的超商 家屬，其中一位是老師，在多位所學校擔任科任老師，4月9日帶著全中運選手去比賽，加上老師被感然無症狀，在指導學生老師很多，學校老師也被傳染 造成三峽到現在採驗出來都很多都是在校師生及家長，甚至包含有補習班、安親班，才會造成確診個案增加。

侯友宜說，該名確診老師認真負責，我們應更給予更多支持跟力量，一起面對共度難關，謝謝大家支持體諒，目前匡列都還在範圍內，強調社區還是要做好密切監控。

侯友宜並呼籲無完整接種疫苗民眾，不參加集會活動、不去人多地方，非必要不拿下口罩。