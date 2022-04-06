追蹤華爾街隔夜表現，日經大跌，創近4周最大跌幅。美聯準會官員鷹派的言論，增加了進一步升息的可能，並引發人們對經濟放緩的擔憂。

周二日經225指數收跌437.68點或1.58%，為27350.30點，創下自3月11日以來最大單日跌幅。東證一部指數跌26.21點或1.34%，為1922.91點。

受科技股和其它成長股的拖累，華爾街股市隔夜全面下挫。聯準會理事Lael Brainard說，預計聯準會將迅速縮減資產負債表，同時並提高基準利率。

Pictet資產管理策略師Takatoshi Itoshima說，Brainard的言論打擊了投資人士氣，那指下跌導致今日股科技股遭拋售。但總體而言，日股相對較為廉價，因此預計買進股票的需求不會下降。

預計周三稍晚公布的聯準會會議紀要，可能為聯準會官員考慮減少持有債券和提高利率，提供更多的討論細節。

晶片製造設備商東京威力科創大跌3.63%，拖累日經指數最多；其次是科技投資集團軟銀集團跌2.81%。空調製造商大金工業跌3.52%。

證交所的33個分類指數有32個皆下跌，僅煉油股上漲。

Cosmo能源控股大漲13.4%；維權投資人Yoshiaki Murakami所支持的一個基金宣布收購該公司5.81%股份，提振了該石油進口和精煉廠股價表現。其它的石油精煉同業出光興產(Idemitsu Kosan)升1.67%，日礦日石能源升0.2%。