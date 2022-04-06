大聯盟例行賽即將開打，但就在這時釀酒人陣中卻傳出壞消息，多明尼加籍捕手塞弗瑞諾(Pedro Severino)傳出服用禁藥，藥物檢測呈現陽性，因此被大聯盟宣判禁賽80場，但塞弗瑞諾對此給出解釋，他稱自己是為治療不孕症才服用藥物，而且並不知道藥物裡面的成份違反大聯盟規定，不過同時也坦承錯誤接受處罰。

Brewers catcher Pedro Severino draws 80-game ban for PED. Clomiphene. — Jon Heyman (@JonHeyman) April 5, 2022

據知名記者海曼(Jon Heyman)與多家媒體報導，釀酒人捕手塞弗瑞諾因藥物檢測呈陽性遭聯盟禁賽80場，球員工會也發布了塞弗瑞諾的聲明，內文表示：「自2020年底與妻子結婚就試圖組建家庭，但都沒成功，2021年返回多明尼加時，找到原因並接受治療，但不知藥物中含有禁藥可洛米分，我承認錯誤，並不會對判決不滿，會接受所有處分。」

塞弗瑞諾今年28歲，在大聯盟征戰7年，2015年從國民發跡待到2018年，前幾年還在大小聯盟之間游走，到2017年才穩定在大聯盟出賽了17場。2019年他轉投金鶯，該年繳出生涯最多的13支全壘打、44分打點表現，打擊率是.249，去年則繳出11轟、46分打點，打擊率.248。而本季才以190萬美元加盟釀酒人，熱身賽23打數繳出10安、2轟、9打點，打擊率.435。

The Major League Baseball Players Association issued the following statement from Pedro Severino (updated): pic.twitter.com/lNjJdVXRJF — MLBPA Communications (@MLBPA_News) April 5, 2022

而提到不孕症中的可洛米分，我國前職棒球星「森林王子」張泰山也與此藥物有淵源，張泰山在2008年北京奧運前服用不孕症藥物可洛米分，導致被禁賽無緣參加奧運，好在後來經過申訴將處分從2年降為1年，才沒讓生涯受到太大影響。他還因此將出生小孩取名為「張可洛」，希望能警惕教訓，之後更前往運動禁藥研習營分享了自身經歷。