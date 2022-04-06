外貿協會與SEMI共同舉辦指標性再生能源產業展覽「台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan）」預計10月中旬登場；除原有「太陽光電」、「風力能源」、「智慧儲能」等再生能源發電主力外，更擴增「台灣國際多元創能展」及「台灣國際淨零永續展」，成為全臺再生能源商業貿易交流平台。

貿協表示，展覽攤位規模將較去年同期成長65％，新增兩大新展促零碳轉型，實現能源轉型進而達到2050零碳排願景。

貿協表示，台灣國際智慧能源週中的「台灣國際太陽光電展」、「台灣國際風力能源展」及「台灣國際智慧儲能應用展」已是能源產業的中流砥柱，隨著再生能源多元發展，今年更新增「台灣國際多元創能展」，徵集氫能、小水力、潮汐能、地熱能、生質能等相關設備、技術及建設工程廠商參與，促進各式再生能源產業交流合作。

另一方面，全球暖化日益嚴重，展覽也新成立「台灣國際淨零永續展」，展出減碳、負碳相關技術，並結合綠色製程、綠色金融、綠電採購、循環經濟範疇，期盼加速傳產轉型走向綠色供應鏈，強化國際競爭力，提前為國際碳關稅及碳管制作準備。